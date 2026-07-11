Дефицит бензина, заниженные цены и неочевидный психологический момент

Был сейчас на заправке Татнефти. Мощные советские вибрации: вот как будто снова в 1991 год попал. Стоишь в очереди, еле движешься, мимо шустрят какие-то непонятные типы, которых подозреваешь в том, что они влезут вперёд тебя.
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