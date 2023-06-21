Кировские полицейские пресекли деятельность производителей и распространителей наркотиков

«Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области пресекли деятельность организованной группы.
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