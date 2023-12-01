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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Юлия Ефимова: «Нам надо делать соревнования интересными, приглашать актеров, футболистов или блогеров. Чтобы билеты продавались, а не раздавались бесплатно»

В ноябре Ефимова выступала на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге. – Что, кстати, думаете о зарплатах футболистов? Многие считают, что в России они получают неоправданно много.

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