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Предсказано влияние смерти сенатора Грэма на санкционную политику США

Предсказано влияние смерти сенатора Грэма на санкционную политику США

Смерть сенатора США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), известного жесткой антироссийской позицией, никак не смягчит санкционную политику США, отметила руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.

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