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Зеленский настолько опустился, что боится показываться перед народом – украинский эксперт

Зеленский настолько опустился, что боится показываться перед народом – украинский эксперт

Политнавигатор У народа Украины накопилось слишком много вопросов к своему руководству, однако президент Владимир Зеленский боится давать разъяснения.

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Комментарии
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Леонид Руси
😀👍 Художник создал гениальный портрет милюзгового тирана ))) Зеля боится выйти... потому, что  ему нечего сказать кастрюлеголовым майдаунам, которые сделали на него ставку... А не будет НАТО и ЕС... Он сам это констатировал... и скоро сбежит в Пиндосию как ссаный кот... Потому что иначе ему здесь причиндалы в тиски слесарные зажмут... и он подпишет все бумаги на украденные полтора миллиарда баксов... у хохлорабов ))) Гном-гоблин таки сумел обдурить наивных кастрюлькоголовых...
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