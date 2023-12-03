Зеленский настолько опустился, что боится показываться перед народом – украинский эксперт

Леонид Руси

😀👍 Художник создал гениальный портрет милюзгового тирана ))) Зеля боится выйти... потому, что ему нечего сказать кастрюлеголовым майдаунам, которые сделали на него ставку... А не будет НАТО и ЕС... Он сам это констатировал... и скоро сбежит в Пиндосию как ссаный кот... Потому что иначе ему здесь причиндалы в тиски слесарные зажмут... и он подпишет все бумаги на украденные полтора миллиарда баксов... у хохлорабов ))) Гном-гоблин таки сумел обдурить наивных кастрюлькоголовых...