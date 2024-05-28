Житель Зауралья предстанет перед судом за убийство в садоводческом товариществе

Следственным отделом по городу Кургану следственного управления СК России по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя села Сумки Половинского района, обвиняемого в убийстве.
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