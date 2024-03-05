Царьград Челябинский суд – самый гуманный суд в мире. Только от этого становится не радостно, а тошно.
Ветеран СВО защищал девочку и был убит одним ударом. Приговор суда ужасен
Комментарии
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И
Иринушка
К нашим судьям слишком много накопилось вопросов. Этакие прекрасно чувствующие себя тварюшки с пожизненными госгарантиями вообще никак не отвечают за свои решения . Это доколе ?
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11 час.
Александр яросв
Тут нужно наказать не только этого ублюдка, а судей включая главного судью Челябинской области.
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10 час.
Анатолий протасевич
просто судью подкупили -в общем продажная судья-токую судью нужно судить по всей строгости закона- казнить.
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9 час.
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