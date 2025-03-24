Телеведущая Дана Борисова борется с неизлечимым заболеванием с помощью терапии

Телеведущая Дана Борисова рассказала о борьбе с неизлечимым заболеванием. Звезда поделилась в интервью Леди Mail, что ей диагностировали биполярное расстройство, и она каждый день уже шесть лет находится в терапии.
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