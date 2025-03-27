Не теряйте бдительность, если получили сообщение с Госуслуг о взломе: что делать, чтобы избежать мошеннических ловушек Ольга БезродняяНедавние сообщения о взломах аккаунтов на портале Госуслуг вызывают серьезные опасения у граждан.