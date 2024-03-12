TNI: Советская торпеда «Шквал» стала революцией в подводных войнах

Разработанная ещё в СССР талантливыми советскими конструкторами ракета-торпеда «Шквал» полностью изменила ситуацию в подводной борьбе сверхдержав, утверждает американское издание The National Interest (TNI).
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