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Новости СВО. В Турции назвали условие справедливого окончания украинского конфликта. Карта боевых действий на сегодня на Украине 04.11.2024

Новости СВО. В Турции назвали условие справедливого окончания украинского конфликта. Карта боевых действий на сегодня на Украине 04.11.2024

На этом фоне стало известно о том, что президент Чехии разрешил 60 гражданам присоединиться к ВСУ. В Турции назвали условие справедливого окончания СВО Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подчеркнул важность поиска справедливого решения конфликта на Украине.

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