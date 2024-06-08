На какие лекарства в Казахстане внедрят обязательную маркировку

В Казахстане начнется маркировка лекарственных препаратов. Как отметили на совещании в правительстве, обязательная маркировка лекарственных средств в Казахстане будет внедряться только на препараты, произведенные с 1 июля 2024 года, передает InAktau.
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