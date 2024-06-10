Водопроводные трубы со стопроцентным износом нашли под Новосибирском

Прокуратура заставила администрацию поселка в Черепановском районе заменить водопроводные сети. Прокурорская проверка в поселке Пятилетка Черепановского района показала, что водопроводные сети имеют стопроцентный износ, а капитальный ремонт водопровода длительное время не производился.