Благодарность спонсорам и партнёрам

Сотрудничество с футбольным клубом ´Белшина´ - это возможность коммуникации с широкой и лояльной аудиторией болельщиков по всей стране, которая обеспечивает прочную ассоциативную связь между клубом и организацией.
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