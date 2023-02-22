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Шесть человек погибли в центре Москвы из-за поджога в 16-этажном здании с отелем

Шесть человек погибли в центре Москвы из-за поджога в 16-этажном здании с отелем

Шесть человек погибли в центре Москвы в результате пожара из-за поджога в 16-этажной гостинице МКМ. Сообщение о пожаре в доме №15 на Международной улице, где находятся жилые квартиры и гостиница, поступило в экстренные службы вечером 21 февраля.

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