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10 Fascinating "Victorious" Behind-The-Scenes Stories From Daniella Monet As She Returns To Hollywood Arts

10 Fascinating "Victorious" Behind-The-Scenes Stories From Daniella Monet As She Returns To Hollywood Arts

From the giant tongue in the Victorious pilot to "Chicago!" Daniella Monet looked back at some of the show's most memorable moments — and opened up about returning to Hollywood Arts more than 15 years later.

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