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ЦБ назвал четыре схемы мошенников для кражи денег россиян перед Новым годом

ЦБ назвал четыре схемы мошенников для кражи денег россиян перед Новым годом

Финансовые мошенники в России перед Новым годом используют четыре основных схемы обмана россиян с помощью фишинговых ресурсов, цель которых - украсть данные карт клиентов банков и затем списать с них деньги.

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