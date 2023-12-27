ЦБ назвал четыре схемы мошенников для кражи денег россиян перед Новым годом

Финансовые мошенники в России перед Новым годом используют четыре основных схемы обмана россиян с помощью фишинговых ресурсов, цель которых - украсть данные карт клиентов банков и затем списать с них деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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