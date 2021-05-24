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Дмитрий Певцов выступает за речевые стандарты и сохранение чистоты русского языка

24 мая, вдень славянской письменности и культуры, а также день святых Кирилла и Мефодия, Народный артист России Дмитрий Певцов призывает обратить внимание на сам русский язык и защитить его, ввести языковые критерии в средствах массовой информации.

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