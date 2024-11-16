Школьникам ЦФО рассказали о привлекательности вузов Дальнего Востока

В Москве в Государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в рамках Форума школьников, посвященного образовательным и карьерным возможностям Дальнего Востока, старшеклассникам были представлены стипендиальные программы, направленные на привлечение талантливых студентов, сообщили организаторы.
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