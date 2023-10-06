На приеме у стоматолога: двум леопардам в Сочи восстановили сломанные зубы

На приеме у стоматолога: двум леопардам в Сочи восстановили сломанные зубыВ начале октября леопардам Чери и Филоу, которые содержатся в «Центре восстановления леопарда на Кавказе» Сочинского нацпарка, восстановили сломанные зубы.