На приеме у стоматолога: двум леопардам в Сочи восстановили сломанные зубы

На приеме у стоматолога: двум леопардам в Сочи восстановили сломанные зубыВ начале октября леопардам Чери и Филоу, которые содержатся в «Центре восстановления леопарда на Кавказе» Сочинского нацпарка, восстановили сломанные зубы.
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