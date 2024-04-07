Экс-генпрокурор Украины раскрыл схему по вымогательству Польшей денег у ЕС

Варшава абсолютно сознательно пошла на ухудшение отношений с Киевом. Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» сообщил экс- генпрокурор Украины Святослав Пискун, объясняя, что именно побудило Польшу пойти на этот шаг.