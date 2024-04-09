Страна и люди
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Страна и люди

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Подлодка условного врага уничтожена экипажем «Адмирала Левченко»

Подлодка условного врага уничтожена экипажем «Адмирала Левченко»

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Левченко» поразил находящиеся на берегу наблюдательный пункт и огневую точку условного противника, а также отработал элементы противолодочной борьбы.

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