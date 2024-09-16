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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Специалисты Digital Foundry проанализировали технические возможности PS5 Pro в Alan Wake 2...

Специалисты Digital Foundry проанализировали технические возможности PS5 Pro в Alan Wake 2...

Специалисты Digital Foundry проанализировали технические возможности PS5 Pro в Alan Wake 2, Hogwarts Legacy и других играхТехнические эксперты Digital Foundry детально проанализировали анонсирующее видео PS5 Pro и сделали предварительные выводы касательно графических возможностей консоли на примере определенных игр.

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