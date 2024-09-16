Специалисты Digital Foundry проанализировали технические возможности PS5 Pro в Alan Wake 2, Hogwarts Legacy и других играхТехнические эксперты Digital Foundry детально проанализировали анонсирующее видео PS5 Pro и сделали предварительные выводы касательно графических возможностей консоли на примере определенных игр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)