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Обнаружение и сопровождение: радиолокационные станции в Спецоперации

Обнаружение и сопровождение: радиолокационные станции в Спецоперации

С целью защиты мирного населения и войск российская армия развернула в зоне проведения Спецоперации развитые эшелонированные системы противовоздушной обороны.

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