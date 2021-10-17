Политический ве...
Политический вестник

4 299 подписчиков

Свежие комментарии

  • Татьяна Маштакова
    ТМ Нельзя трактовать о России, что она ВДРУГ да проснулась... Это не так. Россия ожидала равноправных отношений со вс...Экс-аналитик ЦРУ:...
  • Vladimir Lioubimcev
    РОССИИ НЕ НУЖНА   ГЕЙ"ОПА!!   Пусть отвалят от России и не лезут к нам!!!    ПОШЛИ ВОН, ГАДИНЫ ПОГАНЫЕ!!!"СВО-2 не будет":...
  • Vladimir Lioubimcev
    Наши летчики еще ТЕ ХУЛИГАНЫ в воздухе!!  То "обгадят",   теперь "прижали"... ЕЩЕ НЕ ТО ИМ БУДЕТ!!    Гей"опейцы, уви...Нечто невероятное...

Песков указал ЕС на серьезный просчет, оставивший европейцев без электричества

Европа просчиталась, когда возложила надежды на ветрогенерацию и спотовый рынок, а теперь во всем винит Россию, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью Павлу Зарубину для программы «Москва.

Комментарии
