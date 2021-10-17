Песков указал ЕС на серьезный просчет, оставивший европейцев без электричества

Европа просчиталась, когда возложила надежды на ветрогенерацию и спотовый рынок, а теперь во всем винит Россию, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эксклюзивном интервью Павлу Зарубину для программы «Москва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии