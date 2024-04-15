Бухарест (ATP). 1-й круг. Сейбот Уайлд борется с Нарди, Гаске сыграет с Корией, Гастон – с Риндеркнешем

Тиаго Сейбот Уайлд играет с Лукой Нарди. Сетка здесь. Tiriac Open Бухарест, Румыния 15 – 21 апреля 2024 ATP 250 Призовой фонд – 651 865 евро Открытые корты, грунт Первый круг Нуну Боржес (Португалия) Стэн Вавринка (Швейцария) Дата проведения 16 апреля, 03.
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