ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ НАЧНЁТСЯ ПО СЦЕНАРИЮ ДВУХ ПРЕДЫДУЩИХ ВОЙН? ТРЕВОЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА: "ТАК БУДЕТ И НА СЕЙ РАЗ

Прозвучало тревожное предупреждение политолога Георгия Бовта. Он считает, что третья мировая, если речь пойдёт о наиболее негативном варианте развития событий, начнётся по сценарию двух предыдущих войн: "Так будет и на сей раз".
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