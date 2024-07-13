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Дождалась: Эдди Мерфи женился на Пейдж Батчер спустя 12 лет отношений

Дождалась: Эдди Мерфи женился на Пейдж Батчер спустя 12 лет отношений

У пары двое общих детей фото: Shutterstock/Fotodom.ru53-летний Эдди Мерфи и 44-летняя австралийская модель Пейдж Батчер связали себя узами брака спустя шесть лет после их помолвки в сентябре 2018 гола.

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