Дождалась: Эдди Мерфи женился на Пейдж Батчер спустя 12 лет отношений

У пары двое общих детей фото: Shutterstock/Fotodom.ru53-летний Эдди Мерфи и 44-летняя австралийская модель Пейдж Батчер связали себя узами брака спустя шесть лет после их помолвки в сентябре 2018 гола.
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