Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва проведена встреча с осужденными к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва при участии членов Общественного совета при МВД по Республике Тыва проведена встреча с осужденными к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества 15 апреля 2024 года в рамках мероприятий оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» Управлением наркоконтроля МВД по Республике Тыва во взаимодействии с Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Республике Тыва организована профилактическая мотивационная работа с лицами, состоящими на учете в инспекции.
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