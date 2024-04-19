Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва проведена встреча с осужденными к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Тыва при участии членов Общественного совета при МВД по Республике Тыва проведена встреча с осужденными к мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества 15 апреля 2024 года в рамках мероприятий оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2024» Управлением наркоконтроля МВД по Республике Тыва во взаимодействии с Уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по Республике Тыва организована профилактическая мотивационная работа с лицами, состоящими на учете в инспекции.