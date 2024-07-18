Вернувшихся из плена бойцов ВС РФ доставят в Москву для лечения

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие будут доставлены в Москву на медосмотр. После этого в случае необходимости им окажут медпомощь и предоставят возможность пройти реабилитацию в столичных медицинских учреждениях.
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