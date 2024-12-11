В Щёлкино школьницу жестоко избили и унизили сверстники

Кадр из видеоОчевидцы сообщили о случае жестокого обращения со школьницей в городе Щёлкино. Видеозапись, появившаяся в социальных сетях, запечатлела сцену избиения и публичного унижения несовершеннолетней девочки группой её сверстников.