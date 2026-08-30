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25 советских плакатов о воспитании: труд, вежливость и уважение к старшим

Сегодня советский плакат легко принять за музейный экспонат: яркая графика, выразительные лица, стиль, который не спутаешь ни с чем.

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