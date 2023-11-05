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За рулем

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Трактор из танка? Такие действительно существовали!

Трактор из танка? Такие действительно существовали!

Не тематических ресурсах «всплыл» интересный эпизод из истории нашей техники. «Перековать мечи на орала» – благородная задача, которой занимались специалисты Львовского ремонтно-механического завода (ЛРМЗ, ныне – Львовский бронетанковый завод).

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