Зеленский заявил, что представит свой "план победы" на встрече в Рамштайне

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен представить свой так называемый "план победы", который определит "четкие, конкретные шаги по справедливому прекращению" конфликта на встрече контактной группы в Рамштайне 12 октября.
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