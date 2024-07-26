Обвиняемый в подрыве Land Cruiser в Москве рассказал о сотрудничестве с СБУ

За убийство ему обещали заплатить 10-20 тыс. долларов.фото: nac.gov.ru--> Обвиняемый в подрыве внедорожника Toyota Land Cruiser Prado в Москве Евгений Серебряков признался, что бомбу установил под машиной по заданию СБУ.
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