Китайцы стали чаще посещать Тамбовскую область

Число приезжающих в Тамбовскую область туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 3,5 раза, свидетельствует исследование МегаФона.