Китайцы стали чаще посещать Тамбовскую область

Число приезжающих в Тамбовскую область туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 3,5 раза, свидетельствует исследование МегаФона.
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