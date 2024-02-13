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Новости Тамбова

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Китайцы стали чаще посещать Тамбовскую область

Китайцы стали чаще посещать Тамбовскую область

Число приезжающих в Тамбовскую область туристов из восточных стран резко выросло в 2024 году. Больше всего путешественников в январе прибыло из Китая, в сравнении с прошлым годом турпоток из Поднебесной вырос в 3,5 раза, свидетельствует исследование МегаФона.

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