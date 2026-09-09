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5koleso.ru

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Honda Passport Trailsport обновили досрочно: кроссовер готов к серьезному бездорожью

Honda заявила, что ее инженеры переработали 70% подвески кроссовера. Столь радикальная модернизация, возможно, была обусловлена тем, что на версию Trailsport приходится сейчас около 80% продаж Passport.

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