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Курские новости

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Курская область получит 3,5 тысячи книг в рамках акции

Курская область получит 3,5 тысячи книг в рамках акции

Акция «Время читать!» пополнит библиотеки Курской области более чем 3,5 тысячами книг об истории и спорте.

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