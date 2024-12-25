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Юрист посоветовала обговаривать способ связи перед уходом подростка на вечеринку

Юрист посоветовала обговаривать способ связи перед уходом подростка на вечеринку

В преддверии Нового года адвокат Виктория Данильченко в разговоре с Life напомнила родителям о правилах соблюдения законодательства, касающегося нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время.

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