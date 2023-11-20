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Группу вымогателей задержали в Алматинской области. ВИДЕО

Группу вымогателей задержали в Алматинской области. ВИДЕО

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области совместно со спецназовцами ведомства на территории Алматинской области, Алматы и области Жетысу задержали группу вымогателей, состоящих из семи человек в возрасте от 21 года до 46 лет, передает inAlmaty.

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