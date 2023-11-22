Исследователи откопали архив в сгоревшем римском городе Доличе

Исследовательская группа, работающая под эгидой Малоазиатского исследовательского центра при Мюнстерском университете, при проведении раскопок в древнем городе Доличе на территории Турции обнаружила уникальный архив, содержащий тысячи оттисков печатей.
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