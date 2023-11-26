Трамп обвинил ХАМАС в неуважении к США из-за американских заложников

Global Look Press/Catherine Nance/Keystone Press Agency Отсутствие американцев среди заложников, освобожденных боевиками палестинского движения ХАМАС в первые дня дня перемирия, говорит о неуважении к США, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
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