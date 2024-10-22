МО РФ сообщило о поражении мест дислокации подразделений БПЛА ВСУ

В пресс-службе Министерства Обороны проинформировали о том, что артиллеристы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» разгромили укрепления, в которых находились занимавшиеся запуском дронов боевики ВС Украины.
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