Умер духовник патриарха Кирилла старец Илий

Фото: t.me/optina Духовник патриарха Московского и всея Руси Кирилла схиархимандрит Илий умер в возрасте 93 лет, сообщается в Telegram-канале Введенского ставропигиального мужского монастыря «Оптина пустынь».
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