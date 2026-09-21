Спутники зафиксировали масштаб строительства дата-центров Маска

Строительство дата-центра компании xAI в Мемфисе штат Теннесси, в период с 2015 по 2026 год / © Nearmap Дата-центры стали одной из наиболее обсуждаемых тем: избиратели самых разных политических взглядов выступают против их строительства, ссылаясь на экологические и другие проблемы, связанные с развитием искусственного интеллекта.