В США одобрили законопроект об отмене пауз в военной помощи Израилю

Global Look Press/Mauricio Campino/Keystone Press Agency Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект закона, который поможет американскому конгрессу ограничивать возможность Белого дома приостанавливать передачу оружия израильской стороне.
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