ФОТО: НОВОСИЛЬЦЕВ АРТУР /АГЕНТСТВО "МОСКВА" ВАДИМ ЕГОРОВ За месяцы контрнаступа ВСУ удалось занять только мизерные участки территорий.
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО СКАЖУТ СУПЕРБОМБЫ: ЛОНДОН ПРОГНОЗИРУЕТ КОНЕЦ СВО ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ
Комментарии
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Д
Даяна
однако Лондон на грубость нарывается, видимо, забыв, чтобы смыть Лондон в морскую пучину достаточно 7 минут, ведь не раз предупреждали эти неугомонные русские.
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15 час.
А
Анатолий
Денисов, а Вы что хотели бы увидеть и услышать. Быстро робится, слепо родится. Помните.
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14 час.
М
Мария
В Лондоне наши богатеи скупили более 300 тыс. особняков. Там живут их семьи, учатся дети, пока они здесь в России зарабатывают деньги. Если бы это было не так, то с чего бы вывоз капитала в Лондон продолжается? Так что вряд ли на Лондон будут падать бомбы. Кто отдаст приказ бомбить свои особняки и семьи?
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3 час.
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