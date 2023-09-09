ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО СКАЖУТ СУПЕРБОМБЫ: ЛОНДОН ПРОГНОЗИРУЕТ КОНЕЦ СВО ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ

М

Мария

В Лондоне наши богатеи скупили более 300 тыс. особняков. Там живут их семьи, учатся дети, пока они здесь в России зарабатывают деньги. Если бы это было не так, то с чего бы вывоз капитала в Лондон продолжается? Так что вряд ли на Лондон будут падать бомбы. Кто отдаст приказ бомбить свои особняки и семьи?