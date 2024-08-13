Врач Милавица: сцены насилия в рисунках детей могут указывать на психопатию

Маленькие дети любят рисовать, но иногда их творчество кажется взрослым странным и даже пугающим. И хотя ставить какой бы то ни было диагноз ребенку только по его рисункам нельзя, есть моменты, которые должны насторожить ответственного родителя.
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