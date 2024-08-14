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Царьград

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ВСУ применили авиацию для обстрела Курской области

ВСУ применили авиацию для обстрела Курской области

Также Украина обстреливает приграничные регионы ракетами "Точка-У" и атакует беспилотниками.Украинские войска впервые применили авиацию в ходе боев в Курской области.

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