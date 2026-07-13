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Царьград

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SuperJob: 59% угрожавших увольнением в Архангельске добились своего

SuperJob: 59% угрожавших увольнением в Архангельске добились своего

SuperJob провёл опрос среди работодателей и экономически активных жителей Архангельска. Компании демонстрируют большую лояльность к сотрудникам, которые готовы уволиться при отсутствии пересмотра условий труда: каждый десятый работодатель немедленно удовлетворяет требования, 64 процента обсуждают возможные компромиссы, и лишь 7 процентов принимают решение об увольнении недовольных, сообщили аналитики.

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